Sportdirektor Rudi Völler hat alle Beteiligten für die unkomplizierte Abwicklung des Wechsels des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann zum Deutschen Fußball-Bund gelobt.



„Julian selbst und sein Management sind uns unglaublich entgegengekommen, das war so in der Form nicht zu erwarten“, sagte Völler am Freitag bei der Vorstellung von Nagelsmann in Frankfurt am Main. „Auch ein Lob für Bayern München, die haben wunderbar mitgespielt und sind uns und Julian entgegengekommen“, sagte Völler.



Nagelsmann stand beim FC Bayern nach seiner Freistellung im März dieses Jahres noch bis Mitte 2026 unter Vertrag. Zu den genauen Modalitäten des Wechsels teilten am Freitag zunächst weder der DFB noch der Bundesligist etwas mit. Medienberichten zufolge soll Nagelsmann, der beim DFB einen Vertrag bis Ende Juli 2024 und damit nach der Heim-EM unterschrieben hat, zu Abstrichen beim Gehalt bereit gewesen sein.



Auch der FC Bayern hatte bereits früh sein Entgegenkommen im Falle eines Wechsels von Nagelsmann zum DFB signalisiert. „Am FC Bayern würde das sicher nicht scheitern“, hatte der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß gesagt. Die Münchner sollen auf eine Ablöse für den bis 2026 gebundenen Trainer verzichtet haben.