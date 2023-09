Den ersten offiziellen O-Ton zur Personalie des Abends lieferte Didier Deschamps. „Ich werde nicht sagen, dass ich froh bin, verloren zu haben“ gegen seinen alten Freund Rudi Völler und dessen Mannschaft, sagte der französische Nationaltrainer. 2:1 hatte Deutschland am Dienstagabend durch Tore von Thomas Müller (4. Minute) und Leroy Sané (87.) gewonnen. Dennoch: „Ich freue mich für ihn“, fuhr Deschamps fort. Ob Völler aber weitermachen wolle, wo der doch eigentlich nur zugesagt hatte, nach der Beurlaubung Hansi Flicks für ein Spiel noch mal Bundestrainer zu sein, dazu konnte Deschamps keine Auskunft geben: „Ich weiß es nicht. Da müssen Sie ihn fragen“, empfahl er den anwesenden Reportern. „Hinterher werden Sie mehr wissen als ich, wie es weitergeht.“

Früher Teamkollegen bei Olympique Marseille, heute Nationaltrainer ihrer Länder: Didier Deschamps (links) und Rudi Völler. Foto: imago/Avanti Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Sehr anstrengende“ Tage für Völler

Eine Nachfrage von Seite der Journalisten war dann aber gar nicht nötig. Einige Minuten später, Deschamps war mittlerweile einem erschöpften Rudi Völler auf dem Pressepodium gewichen, da war es der DFB-Pressesprecherin augenscheinlich ein dringendes Anliegen, von sich aus auf die Einmaligkeit des Völler-Einsatzes als Bundestrainer hinzuweisen. „Es hat dir gut gefallen, aber auf der Tribüne gefällt es dir das nächste Mal noch besser, oder?“, fragte sie Völler, noch bevor sie die Runde für Pressefragen öffnete. „Ja, ja“, sagte Völler. „Daran ändert ja auch das nichts Ergebnis nichts.“ Die letzten Tage in neuer, aber altbekannter Funktion seien „sehr anstrengend“ gewesen. Alles klar also: Völler wird die deutsche Nationalmannschaft also wirklich nicht weiter als Trainer betreuen. Ganz sicher. Oder?

Sowohl die Tatsache des ersten Sieges der DFB-Elf seit März - und dann auch noch gegen Vizeweltmeister Frankreich - als auch sein Zustandekommen deuteten darauf hin, dass eine Fortsetzung der zweiten Völler-Amtszeit (nach 2000 bis 2004) als Bundestrainer eine kluge Idee sein könnte. Die deutsche Nationalmannschaft zeigte im Signal-Iduna-Park von der ersten Minute an den Siegeswillen und Einsatz, die sie so lange hatte vermissen lassen; im Spiel nach hinten wie nach vorn. In solchen Phasen, in denen Frankreich das Spiel bestimmte, verteidigten alle elf deutschen Spieler auf dem Platz aufopferungsvoll und wohlstrukturiert. Das Dortmunder Publikum honorierte jeden kleinsten Hinweis auf wiedergewonnene Leidenschaft mit frenetischem Applaus.

Viel Lob aus den eigenen Reihen

Im Gegensatz zu Vorgänger Hansi Flick, der beim 1:4-Debakel gegen Jappan am Samstag hauptsächlich auf ein offensives 4-3-3-System gesetzt hatte, schickte Völler seine Spieler in einem defensiveren 4-2-3-1 auf den Platz. Mit zwei Sechsern war das Zentrum im deutschen Spiel abgeriegelt, Frankreich musste es über die Außenbahnen probieren. Dort setzte Völler links auf Benjamin Henrichs und rechts auf Jonathan Tah. Besonders der Leverkusener, 1,95 Meter lange und 95 Kilogramm schwere Abwehrhühne löste seine Aufgaben gegen die flinken Franzosen mit Bravour und leitete kurz vor Schluss den Angriff zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Sané ein.

„Er hat sein bestes Länderspiel gemacht“, attestierte Völler seinem Schützling Tah. Der 27-Jährige aber lenkte den Fokus lieber auf die Leistung des Kollektivs: „Wir wollten natürlich ein anderes Gesicht zeigen. Wichtig war, dass wir alles Außenrum ausgeblendet haben.“ Und weiter: „Natürlich war nicht alles perfekt, aber vom Engagement war das eine Top-Leistung der Mannschaft“, sagte Tah und bezog auch den Trainer ein, den er noch als Sportdirektor von Bayer Leverkusen gut kennt. „Rudi war ja schon vorher da, aber seine Präsenz (nun als Trainer, d. Red.) hatte natürlich Einfluss auf die Mannschaft.“

Ein Ass auf der Außenbahn: Jonathan Tah spielte gegen Frankreich rechts hinten. Foto: imago/Uwe Kraft Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tahs Kollegen schlossen sich dem Lob für Völler an: „Er hat uns super eingestellt auf das Spiel“, drückte Henrichs es aus. Thomas Müller „musste“ nach einem Dank an Hansi Flick und sein Trainerteam „ein Kompliment machen an Rudi, Hannes Wolf und Sandro Wagner, wie die in der Kurzfristigkeit das ganze angegangen sind. Wir haben es heute gut umgesetzt, waren fleißig und haben uns in den richtigen Momenten belohnt.“ Auch dank Völler.

Völler hat, was andere nicht haben

Was in den Worten Müllers, Tahs und Henrichs‘ da mitschwang, machte den eigentlichen Unterschied zwischen den Auftritten der Nationalelf unter Flick und denen unter Völler deutlich. Völler schien seinen Spielern eine gute Mischung aus Teamgeist und gleichzeitigem individuellen Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Resultate mit auf den Weg gegeben zu haben. Ein Teilerfolg, der sich zumindest in Teilen aus dem Standing und dem ruhigen, authentischen Führungsstil eines Vizeweltmeister-Trainers speist.

Attribute, die Völler allen zur Debatte stehenden Nachfolgekandidaten für das Amt des Bundestrainers voraus haben dürfte. Julian Nagelsmann wird an dieser Stelle oft genannt. Fachlich wäre Nagelsmann sicher nicht unterlegen, aber der 36-Jährige gilt nicht unbedingt als einfacher Charakter. Ob Nagelsmann wirklich in der Lage wäre, einer ganzen Fußballnation wieder Lust auf die Heim-EM zu machen, darf also bezweifelt werden.

Der Bundestrainer muss kein Deutscher sein

Auch Louis van Gaal, der am Dienstag unter anderem von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger ins Spiel gebracht wurde, scheint ein Kandidat zu sein, mit dem sich der DFB beschäftigt. Die niederländische Staatsangehörigkeit van Gaals ist dabei zumindest kein Ausschlusskriterium: „Wir schließen im Moment keine Option aus. Ob deutscher Trainer oder ausländischer Trainer. Wir schlagen keine Tür zu“, sagte Verbandspräsident Bernd Neuendorf in der ARD. Es wäre dennoch allein deshalb ein Experiment, weil es noch nie einen nicht-deutschen Bundestrainer beim DFB gegeben hat.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf muss über Völlers Nachfolger mitentscheiden - wenn es einen gibt. Foto: imago/Nico Herbertz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Jedenfalls sei es der „Idealfall“, sagte der hauptberufliche DFB-Sportdirektor Völler, „wenn wir bis zur nächsten Länderspielperiode den neuen Bundestrainer schon vorstellen könnten.“ Die beginnt im Oktober mit einem Trip in die USA. Seine Reise zum „60-Jahre-Bundesliga“-Jubiläum der DFL am Montag in Berlin hatte Völler derweil schon mal gestrichen. „Normalerweise wollte ich auch hin nach Berlin, aber da wusste ich noch nicht, dass ich heute Abend auf der Bank sitze“, sagte Völler, als die Uhren im Presseraum des Westfalenstadions schon stramm auf 0 Uhr zugingen. „Ich bin ehrlich: Ich habe mir für morgen mal eine kleine Auszeit genommen.“ Völler wollte durchschnaufen, Kraft tanken. Für alles, was jetzt kommen könnte.