3. Liga Vierter Neuzugang für den SV Meppen Von dpa | 30.05.2022, 14:41 Uhr

Fußball-Drittligist SV Meppen hat einen weiteren jungen Spieler verpflichtet. Der 22-jährige Linksverteidiger Sascha Risch wechselt vom Liga-Konkurrenten SC Freiburg II zu den Emsländern und unterschrieb nach Angaben des Vereins einen Zweijahresvertrag. „Ich habe noch die fantastische Atmosphäre in Erinnerung, als wir mit Freiburg hier gespielt haben. Trotz unseres knappen Sieges bebte die Hütte hier in Meppen“, sagte Risch. Der Linksfuß ist nach Samuel Abifade (22/VfB Lübeck), Lukas Mazagg (22/Wacker Burghausen) und David Vogt (21/Germania Halberstadt) bereits der vierte Neuzugang für die kommende Saison. Die Trainersuche dauert nach der Trennung von Rico Schmitt jedoch noch an.