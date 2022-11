Müller und Neuer Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Vierte WM: Neuer vor Torwartrekord - Müllers knifflige Rolle Von dpa | 18.11.2022, 11:33 Uhr

2010 ging ihre gemeinsame WM-Geschichte in Südafrika los. 2014 wurden sie in Brasilien Weltmeister. In Katar aber starten Kapitän Neuer und Offensiv-Leader Müller aus verschiedenen Positionen.