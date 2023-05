Vinicius Foto: Manu Fernandez/AP/dpa up-down up-down Rassismus in Madrid Vier Festnahmen wegen von Brücke hängender Vinicius-Puppe Von dpa | 23.05.2023, 11:12 Uhr

Die spanische Polizei hat am Dienstag vier junge Leute festgenommen, die eine braune aufblasbare Puppe mit einem Hemd des brasilianischen Nationalspielers Vinicius an einer Brücke in Madrid aufgehängt haben sollen.