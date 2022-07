ARCHIV - Renato Steffen traf beim deutlichen Sieg in Tirol doppelt. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Saisonvorbereitung VfL Wolfsburg in Torlaune: 7:1 bei WSG Tirol Von dpa | 09.07.2022, 19:57 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich in der Saisonvorbereitung in guter Form präsentiert. Beim österreichischen Bundesligisten WSG Tirol gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Samstag problemlos mit 7:1 (3:1).