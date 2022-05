ARCHIV - Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo will sich vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln auf die Leistung seiner eigenen Mannschaft konzentrieren. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild - IMPORTANT NOTE: In accordance with the requirements of the DFL Deutsche Fußball Liga and the DFB Deutscher Fußball-Bund, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequence pictures and/or video-like photo series.

FOTO: Tom Weller