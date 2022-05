ARCHIV - Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, plant die Rückkehr des Vereins in den E-Sport. Foto: Tom Weller/dpa FOTO: Tom Weller Virtual Bundesliga VfB Stuttgart plant Rückkehr zur VBL Club Championship Von dpa | 13.05.2022, 03:17 Uhr

Der VfB Stuttgart plant die Rückkehr in den E-Sport. Der neue Vorstandsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten, Alexander Wehrle, erklärte am Donnerstag, dass die Schwaben ab der Saison 2023/2024 an der Virtual Bundesliga teilnehmen wollen.