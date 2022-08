ARCHIV - Stuttgarts Sasa Kalajdzic (l) und Trainer Pellegrino Matarazzo (r) klatschen sich nach einem Spiel ab. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild FOTO: Tom Weller up-down up-down „Erlebe ihn als kämpferisch“ VfB Stuttgart: Matarazzo in Causa Kalajdzic gelassen Von dpa | 18.08.2022, 12:15 Uhr

Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart ist mit den bisherigen Auftritten von Torjäger Sasa Kalajdzic in dieser Saison durchaus zufrieden.„Er ist nicht auf seinem Top-Top-Niveau, aber drei Assists in zwei Spielen sind auch keine schlechte Quote“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten zwei Tage vor dem Duell mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den Stürmer. ...