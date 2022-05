ARCHIV - Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uli Deck Landespokal VfB Oldenburg Meister der Regionalliga Nord Von dpa | 21.05.2022, 17:49 Uhr

Der VfB Oldenburg hat sich die Meisterschaft in der Regionalliga Nord gesichert. Die Niedersachsen behaupteten am Samstag mit einem 1:1 gegen Holstein Kiel II Platz eins. Der frühere Fußball-Zweitligist spielt nun in der Relegation gegen den BFC Dynamo Berlin um den Aufstieg in die Dritte Liga. Das Hinspiel findet am 28. Mai in Berlin statt, das Rückspiel wird eine Woche später in Oldenburg angepfiffen.