Bundesliga Union mit Erfolgself von Freiburg gegen VfL Bochum Von dpa | 14.05.2022, 15:00 Uhr

Trainer Urs Fischer vertraut bei der Mission Europa League im Saisonfinale der Fußball-Bundesliga seiner Erfolgsmannschaft zuletzt gegen den SC Freiburg. Der 56 Jahre alte Schweizer bietet in der Partie gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei dieselbe Startformation auf, die vor einer Woche im Breisgau mit 4:1 gewonnen hatte.