Bundesliga Union hat Königsklasse in Sicht - Knoche: „Bleiben demütig" 24.04.2023

Aus der Kabine schallten Freudengesänge und Jubelschreie durch die Katakomben des Borussia-Parks. Der erstmalige Einzug in die Champions League ist für die Mannschaft von Union Berlin kein Traum mehr. Doch vor den Kameras und Mikrofonen hielt sich die komplette Crew aus Köpenick brav zurück. „Wir haben immer gesagt, dass wir international spielen wollen. Aber die Champions League ist aktuell kein Thema. Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein“, erklärte Defensivstabilisator Rani Khedira nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend.