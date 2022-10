Stadion An der Alten Försterei Foto: Matthias Koch/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Bundesliga Überraschungs-Visite bei Union Berlin von Viktor Orban Von dpa | 11.10.2022, 15:26 Uhr

Zur Mittagszeit fuhr auf einmal eine Polizeieskorte auf dem Parkplatz am Stadion An der Alten Försterei vor - dabei war am Dienstag gar kein Spiel des 1. FC Union Berlin.