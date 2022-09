Oliver Glasner Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Champions League Trip ohne Spaßfaktor: Angespannte Lage bei der Eintracht Von dpa | 12.09.2022, 14:20 Uhr

Sportlich läuft es bei Eintracht Frankfurt momentan nicht rund. In Marseille muss eine deutliche Steigerung her, um erstmals in der Champions League zu punkten.