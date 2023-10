Bundeliga Trapp kommt mit Rückenproblemen vom DFB-Team zurück Von dpa | 19.10.2023, 14:18 Uhr | Update vor 47 Min. Kevin Trapp Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Bei den beiden Länderspielen in den USA spielte Kevin Trapp nicht. Weil er angeschlagen zurückgekehrt ist, ist dieses Szenario auch am Wochenende in der Liga möglich.