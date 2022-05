ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache 2. Bundesliga Trainingsauftakt bei Kiel am 13. Juni: Test gegen Pauli Von dpa | 17.05.2022, 16:17 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steigt am 13. Juni wieder in das Training ein. Mit dem offiziellen Trainingsauftakt beginnen die „Störche“ ihre insgesamt fünfwöchige Vorbereitung auf ihre sechste Zweitliga-Saison in Serie. Wie der Club am Dienstag mitteilte, stehen für die Spieler von Trainer Marcel Rapp aber schon vom 9. Juni an erste leistungsdiagnostische Tests auf dem Programm.