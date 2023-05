Lukas Pfeiffer Foto: Michael Schwartz/dpa up-down up-down Profi-Rückkehr Traditionsclub VfB Lübeck steigt in die 3. Liga auf Von dpa | 05.05.2023, 21:42 Uhr

Mit Trainern wie Dieter Hecking und Charly Körbel spielte der VfB Lübeck einst in der 2. Bundesliga. In der kommenden Saison kehrt der Traditionsverein in Liga 3 zurück.