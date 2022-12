FC Brentford - Tottenham Hotspur Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa up-down up-down Premier League Torreicher Start in den Boxing Day: Tottenham rettet Punkt Von dpa | 26.12.2022, 15:48 Uhr

Der traditionelle Boxing Day in der englischen Premier League ist verheißungsvoll gestartet. Im ersten Spiel in Englands Topliga am zweiten Weihnachtstag trennten sich der FC Brentford und Tottenham Hotspur nach unterhaltsamen 90 Minuten leistungsgerecht mit 2:2 (1:0).