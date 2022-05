ARCHIV - Das Vereinlogo von Borussia Dortmund. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Thissen Bundesliga Torhüter Meyer wechselt zum BVB, Interesse an Braaf Von dpa | 27.05.2022, 13:08 Uhr

Der Wechsel von Torhüter Alexander Meyer aus Regensburg zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. „Alexander Meyer hat uns sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. In ihm bekommen wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der Ruhe ausstrahlt. Er war in den vergangenen Jahren zweifellos einer der stärksten Torhüter der 2. Bundesliga“, sagte der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den bisherigen Schlussmann des SSV Jahn Regensburg.