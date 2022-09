Real Madrid - Betis Sevilla Foto: Pablo Garcia/AP/dpa up-down up-down Primera División Topspiel gegen Betis: Real Madrid weiter siegreich Von dpa | 03.09.2022, 18:33 Uhr

Real Madrid hat seine Siegesserie in der Primera División fortgesetzt. Die Königlichen, die in der Champions League in der Gruppenphase auch Gegner von RB Leipzig sind, gewannen im heimischen Estadio Santiago Bernabeu mit 2:1 (1:1) gegen Betis Sevilla.