Es ist eine der großen Überraschungen der 2. Runde des Fußball-Landespokals: Als bislang in der Liga noch sieglose Mannschaft hat der FSV Kühlungsborn den diesjährigen DFB-Pokal-Teilnehmer und Oberligisten Rostocker FC mit 1:0 aus dem Pokal geworfen. Unterdessen besiegte sich der SV Pastow quasi selbst, der SV Warnemünde gewann in Bützow in der Verlängerung mit zwei Mann weniger und der Doberaner FC blamierte sich in Trinwillershagen.

FSV Kühlungsborn – Rostocker FC 1:0 (1:0)

Robert Franke (Kühlungsborn): „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass in der Liga über die gesamte Saison die Qualität entscheidet und in einem Pokalspiel die Einstellung und die Bereitschaft. Das hat die Truppe dann auch auf dem Platz bekommen. Wir haben die zusätzlichen Prozente draufgepackt, die der Gegner vielleicht nicht weniger hatte. Wir haben am Ende nicht unverdient gewonnen. Unser Spielplan mit dem Mittelfeld-Pressing ist voll aufgegangen. Vom RFC kam nicht viel Zwingendes. Ich kann der Mannschaft nur ein riesiges Kompliment aussprechen.“

Silvio Schulz (RFC): „Es ist bitter. Uns war relativ klar, dass sich die Kühlungsborner hinten reinstellen werden. Wir haben es aber nicht geschafft, dagegen schnellen Fußball zu spielen. 70 oder 80 Prozent reichen dann eben nicht aus, um so ein Spiel zu gewinnen. Gerade gegen einen unterklassigen Gegner muss man bestehen. Wenn du dich nicht an das hältst, was du dir vornimmst, bekommst du Probleme.“

FSV Kühlungsborn: Heskamp – Krötsching, Hagedorn, Klotzsch (90.+4 Bartsch), Fogel, Leutert (71. Wilke), Hartig, Lübke, Synwoldt, Plate, Rehpenning (83. Franke)

Rostocker FC: Schneider – Ben Cadi, Ratajczyk (59. Doagbodzi), Mikolajczak, Scharf, Banouas (59. N Diaye), Martin, Mietzelfeld, Schah Sedi (81. Akogo), Huber, Kruse

Tore: 1:0 Lübke (29.)

Einheit Grevesmühlen – FSV Kritzmow 4:2 (0:0)

Christian Thoms (Kritzmow): „Kurz vor dem 2:4 hatten wir in einer Situation drei Einschussmöglichkeiten, bei denen sie mit Mann und Maus verteidigen. Da hätten wir das 3:3 machen können. Am Ende war es aber dennoch ein verdienter Sieg für die Gastgeber. In der letzten Woche waren wir gegen sie besser. Wir haben zwar ein paar Dinge gut umgesetzt, aber gerade im eigenen Ballbesitz haben wir nicht so gut gespielt, speziell in der ersten Halbzeit haben wir die Bälle zu leicht hergegeben. Das hat in der zweiten Hälfte phasenweise besser geklappt.“

FSV Kritzmow: Hamann – Galow (79. Westendorf), Eckner, Knuth, Mohs, Grambow-Knuth, Karow (58. Weiß), Duve (58. Sagouma), Aul, Lucyga (69. Schumacher), Wolski

versch. Elfmeter: Grevesmühlen (15., 60.)

Tore: 1:0 Heymann (49.), 2:0 Komoss (50.), 3:0 Tsagaraev (64.), 3:1 Weiß (78.), 3:2 Westendorf (84.), 4:2 Komoss (88.)

TSV Bützow – SV Warnemünde 2:3 n.V. (0:0, 2:2, 0:1)

Heiko März (Warnemünde): „Wir haben uns sehr schwer getan und sind durch eine Unachtsamkeit in Rückstand gegangen. Daraufhin haben wir aber Moral gezeigt und die Partie gedreht. Dem Handelfmeter in der Nachspielzeit ist ein klares Foul vorausgegangen. Dann wurde auch noch gemeckert und wir sind mit zwei Spielern weniger in die Verlängerung gegangen. Meine Mannschaft hat Charakter gezeigt, sich mit Händen und Füßen gewehrt und auch verdient gewonnen. Wir haben mit acht Mann Torchancen gehabt und sie waren platt. Das haben meine Jungs super gemacht.“

SV Warnemünde: Mertins – Kuchel, Stein, Sander, Koop, Ahrens, Moldenhauer (70. Schütz), Mosch (70. Seliger), Krause (70. Benduhn), Hojenski, Rinow (90.+2 Ternes)

Gelb-Rot: Hojenski (20.) und Kuchel (90.+5/beide Warnemünde) wegen Meckerns

Tore: 0:1 Koop (28.), 1:1 Marquardt (50.), 1:2 Koop (74.), 2:2 Dopp (90.+5/Elfmeter), 2:3 Benduhn (105.)

SV Pastow – FC Mecklenburg Schwerin 3:4 n.V. (2:1, 0:1, 1:2)

Heiner Bittorf (Pastow): „Wir haben uns alle vier Gegentore selbst eingeschenkt. Nach dem 0:1 haben wir uns hervorragend wieder reingekämpft. In der zweiten Halbzeit ist der Ball bei einem Schuss von uns gegen die Latte und einen halben Meter hinter die Linie gesprungen. Das war eigentlich das 3:1. Danach wäre die Partie durch gewesen. Nach der Trinkpause war es dann ein kompletter Aussetzer von unserem Torwart. Das war leichtsinnig und ein Schlag für uns. Nach dem Doppelschlag in der Verlängerung habe ich den Schlusspfiff herbeigesehnt, habe aber die Rechnung ohne meine Mannschaft gemacht. Sie ist wieder aufgestanden und hat unglaubliche Moral bewiesen. Es ist eines der unnötigsten Ausscheide, die ich je erlebt habe.“

SV Pastow: Zimmermann – Dowe, Mönck, Rudlaff (71. Runge), Syrbe, Siegmund, Bode, Mansour (61. Pett), Juhrmann, Maerz (94. Lehner), Lange (71. Romashkin)

Tore: 0:1 Soltani (30.), 1:1 Mansour (40.), 2:1 Juhrmann (43.), 2:2, 2:3 Kullak (75., 93.), 2:4 Soltani (95.), 3:4 Runge (105.+1)

Rehnaer SV – FSV Bentwisch 1:7 (0:2)

Anton Müller (Bentwisch): „Es war ein typisches Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner. Mit dem 1:0 war der Bann gebrochen. Der Gegner hat daraufhin weniger intensiv gespielt und es war ein Selbstläufer. Wir hatten das Spiel zu jedem Zeitpunkt im Griff.“

FSV Bentwisch: Gutknecht – Stepanek (55. Hurtig), Schumski (73. Hermann), Berndt (55. N. Pergande), John (55. T. Pergande), Rodeck (50. Studier), Thedran, Schubel, Schwarz, Voß, Ehlers

Tore: 0:1 Berndt (37.), 0:2 Schubel (44.), 0:3 Schumski (47.), 0:4, 0:5 Berndt (48., 54.), 0:6 Schubel (79.), 1:6 Poteradi (85.), 1:7 Hermann (89.)

SV Sukow – Sievershäger SV 1:3 (1:2)

Malte Simon (Sievershagen): „Spielerisch war das unsere bislang schlechteste Saisonleistung. Am Ende gewinnen wir trotzdem verdient und ohne Glanz. Vielen Dank an Sukow für das faire Spiel und die tolle Gastfreundschaft.“

Sievershäger SV: Jagusch – Bölt, Möller (87. T. Krause), Gold (46. Wenzel), M. Krause (19. Haberland), Lange (90.+2 Simon), Utes, Scheller, Seipel, Peters, Zielinski

Tore: 0:1 Peters (2.), 1:1 Dovgal (7.), 1:2 Peters (40.), 1:3 Utes (60.)

SV Rot Weiss Trinwillershagen – Doberaner FC 2:0 (1:0)

Doberaner FC: Bönecke – Eulner (73. Graf), Prange, Hering, Wiencke, Sieg (56. Scherff), Ahlgrim, Medau, Düsing, Westendorf, Hamdam

Tore: 1:0, 2:0 Bunge (20., 66.)

PSV Rostock – SpVgg Torgelow Ueckermünde 0:11 (0:5)

PSV Rostock: Ziebell – J. Eisermann, Putscher (65. Kramer), Brüning, Krüger, L. Stegmann, Dolch, Golke, Born, C. Eisermann (46. Chakaboev), Murselaj (85. Grabow)

Tore: 0:1, 0:2 Okoye (7., 11.), 0:3 Juszczak (26.), 0:4 Skorb (35.), 0:5 Kahoussi (43.), 0:6 Sledz (47.), 0:7 Okoye (54.), 0:8 Kahoussi (56.), 0:9, 0:10, 0:11 Zielinski (64., 78., 80.)

SV Fortschritt Neustadt-Glewe – FC Förderkader René Schneider 1:6 (1:2)

FC Förderkader: Fleischer – Böhm (65. Ahrens), Jankowski, Hensel (60. Thors), Pagels, Haas, Weder, Gerullis, Hippe, Bock (60. Grunau, 72. Kipnis), Rätzel

Tore: 1:0 Thom (14.), 1:1, 1:2, 1:3 (40., 45., 59./Elfmeter), 1:4 Weder (61.), 1:5 Böhm (63.), 1:6 Pagels (75.)

SV Teterow – SV Lohmen 1:5 (1:4)

Tore: 0:1 Zepick (4.), 0:2 Barachini (11.), 1:2 Heere (32.), 1:3 Telay (35.), 1:4 Barachini (45./Elfmeter), 1:5 Bunte (76.)

Penkuner SV Rot-Weiß – Greifswalder FC 0:9 (0:5)

Tore: 0:1, 0:2 Kocer (11./21.), 0:3 Eshele (24.), 0:4 Kocer (31.), 0:5 Rüh (35.), 0:6 Eshele (52.), 0:7 Cabrera (59.), 0:8 Marx (65.), 0:9 Schneider (84.)

1. FC Neubrandenburg – FC Anker Wismar 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Bode (29.), 0:2 Baaske (72.), 0:3 Esdorf (82.)

SV Waren – Malchower SV 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Benduhn (25.), 0:2 Frehse (67.), 0:3 Schultz (80.)

Penzliner SV - FSV Blau-Weiß Greifswald 6:1 (2:0)

Tore: 1:0 Voss (22.), 2:0 Richter (28.), 3:0 Ahrndt (58.), 4:0 Richter (62.), 4:1 Hassan Agha (64.), 5:1, 6:1 Richter (78., 90.)

SG Einheit Crivitz – FSV Malchin 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Kulartz (6.), 0:2 Jähnke (17.), 1:2 Schwarck (83.)

Brüsewitzer SV – SV Görmin 3:2 (1:0)

Gelb-Rot: Görmin (89.). Rot: Brüsewitz (90.+6)

Tore: 1:0 Hegner (4.), 2:0 Pomihalov (51.), 2:1 Schulz (74.), 3:1 Kaemmler (90.+4), 3:2 Schulz (90.+6)

SG Insel Rügen – VfL Bergen 0:2 (0:1)

Rot: Rügen (42.)

Tore: 0:1 Klöckner (26.), 0:2 Harder (81.)

Schwaaner Eintracht – SV Plate 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Heyd (37.), 1:1 Röver (45.+3), 1:2 Brügmann (90.+3)

TSV Empor Zarrentin - SpVgg Cambs-Leezen 1:2 (1:1)

Rot: Cambs-Leezen (90.+2)

Tore: 1:0 Behm (31.), 1:1 Labrenz (45.+2), 1:2 Gerhardt (63.)

VFC Anklam – SV Siedenbollentin 3:8 (0:5)

Tore: 0:1 Appiah (7.), 0:2, 0:3 Kuhn (9., 14.), 0:4 Klimko (23.), 0:5 Meinzer (35.), 0:6 Harsch (55.), 0:7 Poskart (62.), 1:7 Skeip (75.), 2:7 Sorgatz (76.), 2:8 Wieting (85.), 3:8 Skeip (88.)

Kickers JuS – SV Prohner Wiek 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 Heinath (15.), 1:1, 2:1, 3:1 Ackermann (45.+1, 78., 85./Elfmeter)

SV Motor Eggesin – Hagenower SV 4:5 (3:1)

Tore: 1:0 Reinke (5.), 2:0 Arndt (10.), 3:0 Reinke (22.), 3:1 Fischer (40.), 3:2 Klose (60.), 3:3 Grewe (64.), 3:4 Dietrich (69./Elfmeter), 4:4 Stefanowicz (75.), 4:5 Dietrich (87./Elfmeter)

SV Barth – Güstrower SC 1:10 (1:6)

Tore: 0:1 Mihajlovic (3.), 0:2 Grube (6.), 0:3 Mihajlovic (20.) , 1:3 Wendland (35.), 1:4 Mihajlovic (39.), 1:5 Appel (41.), 1:6 Mihajlovic (42.), 1:7, 1:8, 1:9 Grube (48., 61., 80.), 1:10 Mihajlovic (88.)

TSV Goldberg – SG Empor Richtenberg 2:1 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Melzer (35., 54.), 2:1 Gurlt (67./Elfmeter)

SG Carlow – TSV Friedland 2:7 (0:4)

Tore: 0:1 Michaelis (5.), 0:2 Anterhaus (16.), 0:3 Pittwehn (41.), 0:4, 0:5 Stiller (42., 50.), 0:6 Michaelis (55.), 1:6, 2:6 Bierle (72., 73.), 2:7 Pittwehn (75.)

SV Traktor Dargun – FC Seenland Warin 6:2 (3:0)

Tore: 1:0 Schumacher (3.), 2:0 Kalinowski (42.), 3:0 Krause (45.), 3:1 Hannemann (61.), 3:2 Levetzow (76./Elfmeter), 4:2 Schubbe (79.), 5:2, 6:2 Schumacher (83., 87.)

SG Dynamo Schwerin – TSG Neustrelitz 2:3 (0:1)

Tore: 0:1, 0:2 Härtel (42., 47.), 1:2 Runge (51.), 1:3 Härtel (52.), 2:3 Klingberg (68./Elfmeter)

Faulenroster SV – PSV Ribnitz-Damgarten 1:4 (1:1)

Tore: 1:0 Heuck (14.), 1:1 Schabow (25.), 1:2, 1:3 Löber (50., 57.), 1:4 Kaiser (59.)

SV Rogeez – FC Motor Neubrandenburg Süd 4:1 (2:0)

Gelb-Rot: Neubrandenburg (90.+1)

Tore: 1:0 Ponto (14./Elfmeter), 2:0, 3:0 Riemer (45., 47.), 3:1 Döscher (53.), 4:1 Kallmeier (66.)

SV Kröslin – FC Schönberg 2:3 (0:1)

Tore: 0:1, 0:2 Kaben (41., 48.), 1:2 Thiemke (54.), 1:3 Kaben (60.), 2:3 Oerkvitz (69.)

SV Blau Weiß Polz – MSV Pampow: Nichtantritt Heim

SG Karlsberg/Züssow – PSV Wismar: Nichtantritt Gast