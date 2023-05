Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Bundesliga Titel: Entscheidungen am letzten Bundesliga-Spieltag Von dpa | 26.05.2023, 04:57 Uhr

Mit so viel Spannung wie lange nicht geht die Bundesliga in der oberen Tabellenregion in den letzten Spieltag. Die Meisterfrage ist noch offen, und auch das Rennen um die Europacupplätze ist umkämpft.