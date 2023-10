Insgesamt 1,2 Millionen Karten Ticket-Verkauf für Fußball-EM startet am Dienstag – was Fans beachten müssen Von dpa | 03.10.2023, 11:08 Uhr Am Dienstag startet der Ticket-Verkauf für die Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland. Symbolfoto: dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Aleksandr Gusev up-down up-down

Jetzt geht es endlich los: Am heutigen Dienstag startet die erste Verkaufsphase für Tickets der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. So läuft das Verfahren.