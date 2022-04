ARCHIV - Trainer Daniel Thioune spricht. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Roland Weihrauch 2. Bundesliga Thioune will perfekten Klassenerhalt: „Können Tabelle lesen“ Von dpa | 21.04.2022, 21:51 Uhr

Trainer Daniel Thioune will am Freitagabend unbedingt den Klassenerhalt mit Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga vorzeitig perfekt machen. „Alle können die Tabelle lesen. Wir haben die Jungs sensibilisiert, dass wir morgen viel gewinnen und danach den Druck etwas rausnehmen können“, sagte Thioune mit Blick auf das Spiel gegen den Tabellen-16. Dynamo Dresden am Freitag (18.30 Uhr/Sky).