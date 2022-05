ARCHIV - Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner DFB-Pokal-Qualifikation Teutonia 05 gewinnt erstmals den Hamburger Fußball-Pokal Von dpa | 21.05.2022, 14:22 Uhr

Der Regionallist Teutonia 05 hat erstmals den Hamburger Fußball-Pokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jan-Philipp Rose setzte sich am Samstag vor 3014 Zuschauern im Stadion an der Hoheluft mit 2:1 (2:0) gegen den Liga- und Bezirksrivalen Altona 93 durch. Die Ottenser stehen damit in der ersten Runde des DFB-Pokals, die am 29. Mai ausgelost wird.