3. Liga SV Meppen verlängert mit Rechtsverteidiger Ballmert 15.06.2022

Der SV Meppen kann auch in Zukunft auf seinen Rechtsverteidiger Markus Ballmert setzen. Der 28-Jährige unterschrieb bei den Emsländern einen neuen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte. Ballmert spielt bereits seit 2017 für die Meppener und absolvierte bislang 148 Einsätze für die Niedersachsen. „Er hat nicht nur in der letzten Serie eine gute Leistung gezeigt, sondern Markus zeigt schon seit Jahren konstante Leistungen auf seiner rechten Seite“, sagte Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann.