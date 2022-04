ARCHIV - Meppens Trainer Rico Schmitt betritt das Stadion. Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild FOTO: David Inderlied Relegation SV Meppen macht Drittliga-Klassenerhalt perfekt Von dpa | 25.04.2022, 21:02 Uhr

Der SV Meppen hat den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga auch rechnerisch perfekt gemacht. Die Emsländer holten im Montagabend-Spiel ein 1:1 (1:0) bei Viktoria Köln und können nun an den letzten drei Spieltagen nicht mehr vom Tabellen-16. Viktoria Berlin eingeholt werden, der nur noch zwei Partien zu absolvieren hat. Beide Tore des Abends erzielte der Meppener Verteidiger Lars Bünning. In der 11. Minute brachte der 24-Jährige den SVM in Führung. Kurz nach der Halbzeitpause traf er per Kopf ins eigene Tor (49.).