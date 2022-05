ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner Hildesheim SV Meppen erreicht Endspiel des Niedersachsen-Pokals Von dpa | 04.05.2022, 21:58 Uhr

Fußball-Drittligist SV Meppen und der Regionalligist BSV Rehden haben das Finale des Niedersachsen-Pokals erreicht. Der Sieger dieses Wettbewerbs qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Die Meppener gewannen am Mittwochabend mit 2:1 (1:0) beim VfV Borussia 06 Hildesheim. Morgan Fassbender (3.) und Jonas Fedl (62.) erzielten die Tore für den Favoriten. Yannik Schulze brachte den Regionalligisten in der 74. Minute noch einmal heran. Der BSV Rehden hatte sein Halbfinale gegen SV Drochtersen/Assel bereits am 16. April mit 3:2 gewonnen. Der Endspieltermin steht noch nicht fest.