2. Bundesliga Starke erste Halbzeit: Sandhausens Abschluss gegen Kiel Von dpa | 15.05.2022, 18:06 Uhr

Dem SV Sandhausen ist ein versöhnlicher Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Das Team von Trainer Alois Schwartz setzte sich am Sonntag daheim mit 3:1 (3:0) gegen Holstein Kiel durch und verbesserte sich noch vom 15. auf den 14. Platz. Dadurch ist Sandhausen bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals nicht in dem Lostopf, in dem auch die Amateurmannschaften vertreten sein werden. Kiel beendet die Spielzeit als Neunter.