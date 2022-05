ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache 2. Bundesliga St. Pauli will Heimsieg zum Saisonabschluss Von dpa | 14.05.2022, 03:41 Uhr

Der FC St. Pauli will seine erfolgreichste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga seit 2011/12 trotz des knapp verpassten Aufstiegs zu einem versöhnlichen Abschluss bringen. „Wir wollen uns von unseren Fans noch einmal mit einem Sieg verabschieden. Es ist immer schöner, mit einem Erfolg in die Sommerpause zu gehen“, sagte Trainer Timo Schultz am Freitag vor dem letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) werden wieder 29.546 Zuschauer im erneut ausverkauften Millerntor-Stadion erwartet.