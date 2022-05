St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh feiertmit seinen Teamkollegen. Foto: Christian Charisius/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga St. Pauli will Corona trotzen und auf Schalke spielen Von dpa | 03.05.2022, 15:33 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will trotz des Corona-Ausbruchs im Team sein Spiel beim Tabellenführer FC Schalke 04 bestreiten. „Wir suchen nicht nach Lösungen, nicht spielen zu müssen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann am Dienstag in einer Medienrunde. Stattdessen wolle man am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) in Gelsenkirchen „eine möglichst gute und konkurrenzfähige Mannschaft“ aufbieten. „Wir werden nicht in Selbstmitleid zerfließen“, sagte Bornemann.