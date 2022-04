Timo Schultz FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga St. Pauli-Trainer setzt auf Heimvorteil im Aufstiegskampf Von dpa | 21.04.2022, 10:39 Uhr

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St Pauli glaubt, dass die Heimspiele im Aufstiegskampf ein Plus für sein Team sein könnten. „Ich sehe den Vorteil mit den Zuschauern vor allem in den Situationen, in denen es nicht so gut läuft. Da können wir uns auf unsere Fans verlassen“, sagte der 44-Jährige am Donnerstag in Hamburg. Der auf dem Relegationsplatz liegende Kiezclub ist im Saisonfinale der einzige Aufstiegskandidat, der drei der letzten vier Saisonspiele im eigenen Stadion bestreitet.