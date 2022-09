Luis Enrique Foto: Laurence Griffiths/Pool Getty/AP/dpa up-down up-down Nations League Spaniens Nationaltrainer Enrique: „Vergesst die WM“ Von dpa | 23.09.2022, 09:18 Uhr

Noch zwei Monate bis zur WM. Aber vorher stehen für die Spanier noch Begegnungen in der Nations League an. Nationaltrainer Enrique mahnt, nicht nur an den ersten schweren Gegner in Katar zu denken.