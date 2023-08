„Der Traum eines ganzen Landes ist wahr geworden“, schrie die Kommentatorin des staatlichen Fernseh-Senders RTVE mit dem Schlusspfiff schon fast heiser ins Mikro. „Wir sind am Weinen, wir sind am Weinen“, hörte man andere in der Kommentatoren-Kabine rufen. „Viele werden jetzt sicher auch zu Hause vor dem TV-Schirm heulen“, hieß es.



Schon wenige Sekunden nach dem Spielende waren in der Hauptstadt Madrid Böller und laute Jubelgesänge zu hören. Laut Medien gab es auch in zahlreichen anderen Städten spontane Straßenpartys. „Campeonas del Mundo!!!“, (Weltmeisterinnen) titelten die Fachzeitungen „AS“ und „Mundo Deportivo“ in großen Lettern. Kommentatoren meinten, der Triumph sei nicht nur für den spanischen Sport, sondern auch für die Stellung des Frauenfußballs und der Frau in der spanischen Gesellschaft wichtig.