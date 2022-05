ARCHIV - Ludovit Reis spielt den Ball. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Robert Michael Bundesliga Siegtorschütze Reis: „Egal, wer die Tore bei uns erzielt“ Von dpa | 21.05.2022, 10:12 Uhr

Ludovit Reis ist spätestens seit seinem Siegtor in der Relegation gegen Hertha BSC bundesweit ein Begriff. Der 21 Jahre alte Niederländer hat sich im Team des Hamburger SV zuletzt in den Vordergrund gespielt. Am Donnerstagabend stand er als 1:0-Siegtorschütze, der für die Hamburger die Tür zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach vier Jahren weit aufgestoßen hat, sogar im Mittelpunkt. Ob sein Linksschuss in der 57. Minute nicht eher eine verunglückte Flanke war, wurde er immer wieder gefragt.