VfL Bochum - FC Augsburg Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down 32. Spieltag Sieg macht Bochum Hoffnung im Abstiegskamf Von dpa | 13.05.2023, 17:43 Uhr

Sechs Spiele in Folge hatte der VfL Bochum nicht gewonnen. Beim 3:2 gegen den FC Augsburg platzte am drittletzten Spieltag der Knoten. Was den FCA auch nochmal in Nöte bringen könnte.