HSV-Ikone Uwe Seeler bedauert die verpasste Aufstiegschance seines Hamburger SV, hofft aber auf die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga. „Sie müssen die Mannschaft weiter aufbauen und gezielt verstärken. Dann können sie einen neuen Anlauf nehmen, und dann schaffen sie es hoffentlich“, sagte der ehemalige HSV-Torjäger und -Präsident am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Vorabend hatte der Zweitligist aus der Hansestadt gegen den Erstligisten Hertha BSC nach dem 1:0 im Relegations-Hinspiel durch ein 0:2 im Rückspiel die Rückkehr in die Bundesliga nach vier Jahren verpasst.