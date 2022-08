ARCHIV - Der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Jörg Schmadtke. Foto: Tom Weller/dpa FOTO: Tom Weller up-down up-down VfL Wolfsburg Schmadtke will zwischen Kovac und Kruse vermitteln Von dpa | 21.08.2022, 17:02 Uhr

Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke will in der angespannten Situation um Trainer Niko Kovac und Routinier Max Kruse vermitteln.„Es kann durchaus sein, dass ich mich mit beiden einmal an einen Tisch setze, um miteinander zu reden“, sagte Schmadtke der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. ...