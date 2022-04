Fußball FOTO: Robert Michael 3. Liga Schiele nach Corona-Quarantäne wieder zurück Von dpa | 14.04.2022, 14:06 Uhr | Update vor 31 Min.

Trainer Michael Schiele von Eintracht Braunschweig hat seine corona-bedingte Quarantäne beendet und wird im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga am Samstag beim Heimspiel gegen seinen Ex-Club Würzburger Kickers wieder an der Seitenlinie stehen. „Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Die Mannschaft hat es mir leicht gemacht“, sagte Schiele, der am vergangenen Samstag den 1:0-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden verpasste.