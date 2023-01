Schiedsrichter Foto: Mike Egerton/Press Association/dpa up-down up-down Bundesliga Schiedsrichter sollen Zeitspiel stärker in den Blick nehmen Von dpa | 12.01.2023, 12:10 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Schiedsrichter und Assistenten der 1. und 2. Bundesliga in einem sechstägigen Trainingslager an der Algarve angewiesen, Unsportlichkeiten und Zeitspiel stärker in den Blick zu nehmen.