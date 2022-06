ARCHIV - Trainer Frank Kramer lacht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Swen Pförtner/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Swen Pförtner Bundesliga Schalke vor Kramer-Verpflichtung: Vorstellung am Dienstag Von dpa | 06.06.2022, 17:34 Uhr

Der FC Schalke 04 will an diesem Dienstag seinen neuen Cheftrainer auf einer Pressekonferenz vorstellen. Nachdem zuvor mehrere Medien übereinstimmend berichtet hatten, dass Frank Kramer den Revierclub übernimmt, luden die Schalker am Montag zu der Veranstaltung um 14.00 Uhr in die Veltins Arena ein. Den Namen Frank Kramer bestätigte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga in seiner Einladung nicht.