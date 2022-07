Will im Trainingslager mit dem Schalke die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison legen: Cheftrainer Frank Kramer. Foto: Tim Rehbein/dpa FOTO: Tim Rehbein up-down up-down Bundesliga Schalke startet ins Trainingslager - neuer Sponsor? Von dpa | 11.07.2022, 13:32 Uhr

Der FC Schalke 04 ist mit gut 30 Spielern in das Trainingslager nach Mittersill aufgebrochen. Während des achttägigen Aufenthaltes in Österreich will der neue Fußball-Lehrer Frank Kramer die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison mit dem Ziel Klassenverbleib legen.