Darmstadt 98 - FC Schalke 04 FOTO: Thomas Frey 2. Liga Schalke setzt Serie unter Büskens fort: 5:2 in Darmstadt Von dpa | 17.04.2022, 15:53 Uhr | Update vor 9 Min.

Der FC Schalke 04 stürmt unter Interimscoach Mike Büskens weiter Richtung Fußball-Bundesliga. Der Spitzenreiter gewann am Sonntag beim Überraschungsverfolger SV Darmstadt 98 mit 5:2 (3:2) und liegt nun zwei Punkte vor Werder Bremen. Vor 14 500 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor glänzte Marius Bülter mit einem Dreierpack in der 43., 48. und 62. Minute. Doppelt traf Simon Terrode (14. und 29.). Der 34-Jährige baute damit seine Führung in der Torjägerliste der 2. Fußball-Bundesliga auf 24 Treffer aus.