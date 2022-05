ARCHIV - Schalkes Victor Palsson jubelt über den Sieg. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uwe Anspach Mentale Gesundheit Schalke-Profi spricht über Alkoholsucht und Depressionen Von dpa | 17.05.2022, 17:17 Uhr

Schalkes Vizekapitän Victor Pálsson hat über Alkoholsucht und Depressionen zu Beginn seiner Karriere als Fußball-Profi gesprochen. „Wenn wir einen Tag frei hatten, schüttete ich mich zu und trank am nächsten Tag weiter, um mir nicht eingestehen zu müssen, wie falsch ich mich verhielt. Es war reine Selbstsabotage“, sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des Bundesliga-Aufsteigers in einem „Spiegel“-Interview (Dienstag). Suizidgedanken und der Drogentod der Mutter überschatteten demnach laut seiner Aussage den Karrierestart: „Ich konnte mich den Konflikten und dem Schmerz meiner schweren Kindheit nicht stellen, also griff ich zum Glas. Das Trinken war eine Form von Flucht.“