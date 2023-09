Mit vier Punkten hängt das Team von Trainer Thomas Reis weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest. Die Hessen sind mit acht Zählern vorerst Sechster.



Vor 11.003 Zuschauern brachte Tobias Mohr die Gäste in der 54. Minute in Führung, die Max Reinthaler (90.+5) in der Nachspielzeit mit einem Flipper-Tor ausglich. Der kurz zuvor eingewechselte Schalker Henning Matriciani schoss den Ball bei einem Klärungsversuch dem Torschützen ans Schienbein, von wo das Leder ins Netz prallte.



In Abwesenheit des am Vortag aus dem Kader gestrichenen Stammtorhüters Ralf Fährmann dominierte Schalke von Beginn an die Partie im Stile einer Heim-Mannschaft. Die Gäste hatten deutlich mehr Ballbesitz, strahlten in der ersten Halbzeit trotz ihrer Überlegenheit gegen konzentrierte Hausherren aber nur wenig Torgefahr aus.



Nach dem Wechsel bot sich ein ähnliches Bild. Dieses Mal nutzte Schalke die erste Möglichkeit durch Mohr, der nach einem Pass von Derry Murkin aus wenigen Metern traf. Danach versäumten es die Gäste, die Partie endgültig zu entscheiden und wurden dafür spät bestraft.