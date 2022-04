Marcel Schäfer FOTO: Swen Pförtner Sportdirektor Schäfer über Krise: Ansprüchen nicht gerecht geworden Von dpa | 09.04.2022, 15:29 Uhr | Update vor 7 Min.

Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer will die schwachen Leistungen der letzten Wochen nicht an Stürmerstar Max Kruse festmachen. „Wir sollten nicht über einzelne Spieler sprechen, weil in der Saison ist kein Spieler den Ansprüchen gerecht geworden. Wir als Mannschaft, wir als Club sind den Ansprüchen nicht gerecht geworden. Da sollten wir das nicht auf eine Person reduzieren. Es ist nicht ganz fair, Max Kruse zu bewerten, wie seine Arbeit gegen den Ball ist“, sagte Schäfer dem TV-Sender Sky am Rande des Spiels gegen Arminia Bielefeld.