Nationalspieler Leroy Sané hat die enorme Bedeutung der anstehenden Fußball-Länderspiele gegen Japan und Frankreich betont und vor den Auswirkungen auf die Heim-EM gewarnt. „Wir wissen alle, dass wir uns jetzt finden müssen. Es steht deutlich mehr auf dem Spiel als nur zwei Testspiele“, sagte der Profi des FC Bayern München dem „Kicker“.



„Je länger wir negative Ergebnisse und Leistungen liefern, desto schwieriger wird es, Euphorie für die Heim-EM zu entfachen. Wir brauchen aber unbedingt Erfolgserlebnisse für die EM“, sagte Sané und betonte: „Es darf uns nicht passieren, dass wir kurz vor der EM eine ähnliche Stimmung im Land haben wie aktuell. Wir müssen jetzt performen und damit eine Grundlage schaffen für eine erfolgreiche EM 2024.“



Deutschland trifft am Samstag in Wolfsburg auf Japan und am Dienstag in Dortmund auf Vize-Weltmeister Frankreich.