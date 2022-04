FC Schalke 04 FOTO: David Inderlied 2. Liga Sané-Bruder trainiert mit Schalke-Profis Von dpa | 14.04.2022, 16:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Der sieben Jahre jüngere Bruder von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané trainiert derzeit mit den Profis von Zweitliga-Tabellenführer FC Schalke 04, soll am Sonntag bei Darmstadt 98 aber noch nicht im Kader stehen. „Wir wollten Sidi die Gelegenheit geben, mal bei uns reinzuschnuppern“, sagte Trainer Mike Büskens über Sidi Sané, der in der kommenden Woche 19 wird: „Wir wissen alle, dass sein Weg in den letzten Jahren nicht einfach war, weil er gepflastert war von einigen Verletzungen. Aber grundsätzlich hat er ein spannendes Profil.“