Es muss schon viel passieren, wenn in einem Bundesliga-Stadion solche Spruchbänder auftauchen wie am Samstag beim SC Freiburg. „Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge“ stand auf dem einen. Und auf dem anderen: „Machtverhältnisse wieder 1a ausgespielt: Frauen gewinnen WM – toxische Männlichkeit in aller Munde.“ Dass sich der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales in der Kuss-Affäre weiter an seinen Posten klammert und dafür von einem deutschen Funktionärsschwergewicht wie Karl-Heinz Rummenigge Rückendeckung erhält, macht die Brisanz des Themas deutlich.

Während der ehemalige Boss des FC Bayern den erzwungenen Kuss auf den Mund der Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale in Sydney als „absolut okay“ bezeichnet hatte, verhängte der Weltverband Fifa durch die Disziplinarkommission am Samstag eine vorläufige 90-Tage-Sperre für alle fußballrelevanten Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene.

Spanische Regierung will Verhalten nicht hinnehmen

Macho Rubiales ist für viele zur hässlichen Fratze einer männlichen Funktionärsriege geworden, die im Umgang mit Frauen jedwedes Ehr-, Scham- und Verantwortungsgefühl vermissen lässt. Die spanische Regierung will diese Zustände nicht mehr länger hinnehmen, weil der Fall weit über den Sport hinausreicht – die Schockwellen erreichen Gesellschaft und Politik.

Insofern nur logisch, dass die Sportbehörde CSD beim nationalen Sportgerichtshof TAD die Suspendierung von Rubiales beantragte, dem auf diesem Weg sehr schnell eine Sperre zwischen zwei und 15 Jahre drohen könnte.

Popp kritisiert deutsche Fußball-Welt

Was muss noch alles passieren, dass der 46-Jährige endlich Konsequenzen zieht, fragt sich die erneut zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählte Alexandra Popp. „Solch ein Verhalten ist nicht akzeptabel und noch weit untragbarer ist, es auch noch herunter zu spielen und die Spielerin unter Druck zu setzen. Niemand, absolut niemand sollte dies als Kleinigkeit abtun“, hieß es in einem offenen Brief vom „Mannschaftsrat der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen“.

Während die DFB-Kapitänin klare Kante zeigte, hatte es Präsident Bernd Neuendorf („Ich glaube, ich hätte nicht so gehandelt“) bei einer zarten Absetzbewegung belassen. Sein Verband übermittelte lediglich in der Instagram-Story seiner Frauen eine Solidaritätsbekundung für Hermoso. Popps Seitenhieb („Es ist traurig, wenn auch in der deutschen Fußball-Welt anscheinend noch nicht alle aufgeklärt genug sind“) könnte daher nicht allein Rummenigge gegolten haben. In dieselbe Kerbe hatte auch ihre Nationalmannschaftskollegin Laura Freigang geschlagen.

„Für mich zeigt Rubiales‘ Verhalten vor allem eines: wie wenig Sensibilität und Selbstreflexion er gegenüber Themen wie Sexualisierung, Sexismus und Machtverhältnissen im Sport besitzt.“ Laura Freigang Deutsche Nationalspielerin

Rubiales redet die Affäre weiter klein

An Rubiales erging über die Fifa die Weisung, weder persönlich noch durch eine dritte Person Kontakt zu der Spielerin Hermoso oder ihrem direkten Umfeld aufzunehmen. Zudem läuft ein Disziplinarverfahren gegen den Ex-Profi, der Werte wie Gleichberechtigung, Respekt und Fairplay schon in anderen Fällen mit Füßen trat.

Während der Funktionär dreist behauptete, der Kuss sei „gegenseitig, euphorisch und einvernehmlich“ erfolgt, schrieb die Fußballerin, dass sie sich „verletzlich und als Opfer eines Übergriffs gefühlt“ habe, „eines impulsiven, machohaften Aktes, der unangebracht war und dem ich nicht zugestimmt habe.“

Verband bricht stattdessen mit Hermoso

Dass der Verband gegen die 33-Jährige sogar eine Klage angestrengt hat, macht den Bruch irreparabel. Konnten die Risse nach der Revolte von 15 Nationalspielerinnen für den Gewinn des WM-Titels gekittet werden, kündigten nun 81 (!) aktuelle und ehemalige Nationalspielerinnen an, vorerst nicht mehr das Trikot für „La Furia Roja“ zu tragen.

Von Weltfußballerin Alexia Putellas bis zur früheren Bundesligaspielerin Verónica Boquete. Zudem hat offenbar der Trainerstab der Weltmeisterinnen seinen Rücktritt erklärt, auch Verantwortliche der erfolgsverwöhnten U19- und U17-Juniorinnen wollen nicht mehr weitermachen.

Nationaltrainer versuchen Jobs zu retten

Auf einmal gehen auch beide Nationaltrainer - Luis de la Fuente (Männer) und Jorge Vilda (Frauen) – auf Distanz zum Verbandsboss, dem sie aber noch bei der Generalversammlung am Freitag kräftig applaudierten, als Rubiales eine befremdliche Brandrede hielt. Insbesondere Vilda könnte mit seinem Richtungswechsel verzweifelt versuchen, den eigenen Job zu retten.

Zudem ahnt der 42-Jährige, dass es in dieser völlig vergifteten Atmosphäre nahezu unmöglich werden könnte, ein Nationalteam aufzustellen, das die erste Nations-League-Partie am 22. September beim neuen Fifa-Weltranglistenersten Schweden bestreitet.

Mit Beginn der Olympia-Qualifikation könnte der Skandal auch ein Thema für die bislang merkwürdig schweigsame Europäische Fußball-Union (Uefa) werden, deren Präsident Aleksander Ceferin es übrigens vor drei Jahre sehr eilig hatte, Rubiales für den gut honorierten Job eines Uefa-Vizepräsidenten vorzuschlagen. Der Posten war freigeworden, nachdem der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel aus einer Uhrenaffäre rasche Konsequenzen ziehen musste.