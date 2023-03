Cristiano Ronaldo Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down EM-Qualifikation Ronaldo „stolz“ auf Weltrekord - Nimmt er die neue Rolle an? Von dpa | 24.03.2023, 05:43 Uhr

Für zwei kurze Momente war er dann doch wieder ganz der Alte. In der 51. Minute verwandelte Cristiano Ronaldo einen Elfmeter souverän ins linke Eck. In der 63. Minute sorgte er mit einem trocken verwandelten Freistoß für den 4:0-Endstand gegen Liechtenstein. Beide Male jubelte die gesamte Arena in Lissabon mit ihm, beide Male war Portugals Altstar die Erleichterung im Gesicht abzulesen.